Шість країн і ЄС готові посилити тиск на Росію, яка відмовляється від миру

Група країн у форматі "Веймар+" заявила у четвер, 12 червня, про готовність посилити тиск на Росію, яка продовжує відмовлятися від "серйозних і надійних зобов’язань" щодо досягнення миру.

Про це йдеться у спільній декларації групи у форматі "Веймар+", повідомляє "Європейська правда".

У документі вітаються мирні зусилля під егідою США та нещодавні переговори між Україною і Росією "як крок на шляху до всеосяжного, справедливого і тривалого миру".

Також у декларації "високо оцінили" конструктивну участь України в цьому процесі, що "свідчить про її тверду прихильність до миру, зокрема про готовність до негайного, всеосяжного і беззастережного 30-денного припинення вогню".

Росію закликають "без подальших зволікань" відповісти взаємністю, "відмовитися від неприйнятних максималістських вимог і попередніх умов, щоб довести свою справжню зацікавленість у мирі".

Також засуджуються нещодавні масові атаки Росії на українські міста та цивільне населення.

"З цією метою ми підтвердили нашу готовність посилити тиск на Росію, яка продовжує відмовлятися від серйозних і надійних зобов’язань, зокрема шляхом запровадження подальших санкцій та протидії їх обходу", – йдеться в документі.

Формат "Веймар+" об'єднує ключові європейські країни – Францію, Німеччину, Польщу, Італію, Іспанію та Велику Британію і ЄС.

Ця ініціатива спрямована на зміцнення безпеки та підтримку України в умовах війни.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що російські війська продовжують атакувати мирні українські міста, що чітко показує, що господар Кремля Владімір Путін "знущається з мирних зусиль президента Дональда Трампа".

Він також висловив сподівання, що 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде затверджений до кінця польського головування в ЄС.