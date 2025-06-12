Шесть стран и ЕС готовы усилить давление на Россию, которая отказывается от мира

Группа стран в формате "Веймар+" заявила в четверг, 12 июня, о готовности усилить давление на Россию, которая продолжает отказываться от "серьезных и надежных обязательств" по достижению мира.

Об этом говорится в совместной декларации группы в формате "Веймар+", сообщает "Европейская правда".

В документе приветствуются мирные усилия под эгидой США и недавние переговоры между Украиной и Россией "как шаг на пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру".

Также в декларации "высоко оценили" конструктивное участие Украины в этом процессе, что "свидетельствует о ее твердой приверженности миру, в частности о готовности к немедленному, всеобъемлющему и безоговорочному 30-дневному прекращению огня".

Россию призывают "без дальнейших промедлений" ответить взаимностью, "отказаться от неприемлемых максималистских требований и предварительных условий, чтобы доказать свою подлинную заинтересованность в мире".

Также осуждаются недавние массовые атаки России на украинские города и гражданское население.

"С этой целью мы подтвердили нашу готовность усилить давление на Россию, которая продолжает отказываться от серьезных и надежных обязательств, в частности путем введения дальнейших санкций и противодействия их обходу", – говорится в документе.

Формат "Веймар+" объединяет ключевые европейские страны – Францию, Германию, Польшу, Италию, Испанию, Великобританию и ЕС.

Эта инициатива направлена на укрепление безопасности и поддержку Украины в условиях войны.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что российские войска продолжают атаковать мирные украинские города, что четко показывает, что хозяин Кремля Владимир Путин "издевается над мирными усилиями президента Дональда Трампа".

Он также выразил надежду, что 18-й пакет санкций Европейского Союза против России будет утвержден до конца польского председательства в ЕС.