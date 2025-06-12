Глава МЗС Німеччини поки не бачить причин дзвонити Лаврову

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на тлі дебатів у Соціал-демократичній партії про можливість відновлення відносин з РФ заявив, що наразі не бачить підстав говорити з російським візаві Сергеєм Лавровим.

Про це він сказав на пресконференції в Римі після зустрічі у форматі "Веймар плюс", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Вадефуль сказав журналістам, що наразі "не бачить можливості для подальших переговорів" з Лавровим.

Водночас якщо такі переговори відбудуться, Німеччина "завжди буде вести їх спільно зі своїми європейськими партнерами", і в таких форматах "ми, звичайно, завжди готові до переговорів", запевнив глава МЗС Німеччини.

"Треба констатувати, що Росія не готова до переговорів, а прагне війни", – наголосив він, додавши, що Німеччина та союзники "твердо стоять на боці України".

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо після вступу на посаду неодноразово спілкувався з Лавровим у межах зусиль адміністрації Трампа з досягнення миру в Україні.

У четвер, коли в Римі відбулось засідання у форматі "Веймар плюс", Рубіо також опублікував офіційне привітання з Днем Росії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після цього заявив, що йому було "неприємно" читати привітання "деяких країн" до дня Росії.