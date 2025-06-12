Глава МИД Германии пока не видит причин звонить Лаврову

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на фоне дебатов в Социал-демократической партии о возможности восстановления отношений с РФ заявил, что пока не видит оснований говорить с российским визави Сергеем Лавровым.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Риме после встречи в формате "Веймар плюс", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Вадефуль сказал журналистам, что пока "не видит возможности для дальнейших переговоров" с Лавровым.

В то же время, если такие переговоры состоятся, Германия "всегда будет вести их совместно со своими европейскими партнерами", и в таких форматах "мы, конечно, всегда готовы к переговорам", заверил глава МИД Германии.

"Надо констатировать, что Россия не готова к переговорам, а стремится к войне", – подчеркнул он, добавив, что Германия и союзники "твердо стоят на стороне Украины".

Как известно, государственный секретарь США Марко Рубио после вступления в должность неоднократно общался с Лавровым в рамках усилий администрации Трампа по достижению мира в Украине.

В четверг, когда в Риме состоялось заседание в формате "Веймар плюс", Рубио также опубликовал официальное поздравление с Днем России.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после этого заявил, что ему было "неприятно" читать поздравления "некоторых стран" ко дню России.