В аварії літака, що прямував з Індії до Лондона, вижив громадянин Британії

Щонайменша одна людина вижила в результаті падіння літака Boeing Dreamliner в індійському місті Ахмедабад – це британсько-індійський громадянин.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомив індійський телеканал NDTV.

Попри попередні повідомлення про те, що в авіакатастрофі в Ахмедабаді ніхто не вижив, у соцмережах почали поширювати відео з пасажиром, який, накульгуючи, ходить у районі аварії.

BREAKING Footage claimed to show the survivor of Air India #AI171 walking following this morning’s crash in Ahmedabad, India https://t.co/4BuDhgKbFV pic.twitter.com/lepLOZS5qR