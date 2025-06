В крушении самолета, следовавшего из Индии в Лондон, выжил гражданин Британии

По меньшей мере один человек выжил в результате падения самолета Boeing Dreamliner в индийском городе Ахмедабад – это британско-индийский гражданин.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщил индийский телеканал NDTV.

Несмотря на предварительные сообщения о том, что в авиакатастрофе в Ахмедабаде никто не выжил, в соцсетях начали распространять видео с пассажиром, который, прихрамывая, ходит в районе аварии.

BREAKING Footage claimed to show the survivor of Air India #AI171 walking following this morning’s crash in Ahmedabad, India https://t.co/4BuDhgKbFV pic.twitter.com/lepLOZS5qR