Немецкая пророссийская политик Сара Вагенкнехт, лидер Альянса Сары Вагенкнехт, предложила сотрудничество в области "миротворческой политики" левому крылу правящей Социал-демократической партии Германии и подписантам скандального "Манифеста", призывающего изменить подход к отношениям с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Учитывая, что Социал-демократическая партия вряд ли поддержит инициативу, сформировавшуюся вокруг экс-лидера фракции СДПГ в Бундестаге Рольфа Мютцениха, Вагенкнехт призывает к проведению совместного массового митинга обоих лагерей.

"Даже если инициатива политиков СДПГ вокруг Рольфа Мютцениха не получит большинства на партийной конференции СДПГ, дискуссия не должна заканчиваться", – заявила Вагенкнехт.

Она предлагает АСВ и Мютцениху из СДПГ совместно призвать к проведению большого "митинга". Цель – мобилизовать всех сторонников "Манифеста" и "пригласить их принять участие", говорит Вагенкнехт.

Как сообщалось, в Германии вызвал бурную реакцию документ, подписанный более 100 деятелями, связанными с Социал-демократической партией – он касается изменения политики безопасности и обороны и переговоров с Россией.

В документе под названием "Манифест" "мирные круги СДПГ" призывают к переговорам с Россией и прекращению размещения новых американских ракет средней дальности в Германии.

Министр обороны Борис Писториус, который является членом СДПГ, заявил, что авторы "Манифеста" в своем стремлении к миру отрицают реальность.

Лидер немецкой Социал-демократической партии и вице-канцлер Ларс Клингбайль дистанцировался от документа.

Сару Вагенкнехт называют "подругой Путина" из-за ее пророссийских взглядов. В частности, она предлагала свой "мирный план" для Украины, который заключался в том, что Запад прекратил бы поставки оружия Киеву, если бы глава РФ "согласился на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта".