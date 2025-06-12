Топ-член партии премьера Испании ушел в отставку после обвинений в коррупции

Сантос Сердан, высокопоставленный член Социалистической рабочей партии (PSOE) премьер-министра Испании Педро Санчеса, в четверг подал в отставку после выдвинутых против него обвинений в коррупции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Сердан, третий по иерархии чиновник PSOE, подал в отставку со всех должностей в парламенте и партии.

Это произошло после того, как судья Верховного суда Испании вызвал его для дачи показаний по делу о неправомерной выгоде, которую мужчина мог получить от государственных контрактов.

Судья заявил о доказательствах возможной причастности Сердана к "неправомерному заключению" контрактов на выполнение общественных работ в обмен на вознаграждение.

Такие действия в Испании квалифицируются как преступления, связанные с организованной преступной группой и взяточничеством, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В своем заявлении Сантос Сердан отметил, что уходит в отставку, чтобы посвятить свое время защите своей невиновности.

"Я никогда не совершал никаких преступлений и не был соучастником никаких преступлений. Я еще раз заявляю о своей невиновности и верю, что это станет очевидным после моих показаний", – сказал мужчина.

Отставка Сердана, который считается приближенным к испанскому премьер-министру, может еще больше пошатнуть стабильность нынешнего правительства.

Он оказался под угрозой после скандала с утечкой аудиозаписей, которые, по утверждению оппозиции, якобы доказывают стремление подорвать расследование коррупционных обвинений против самого Санчеса и его окружения.

Скандал разгорелся на фоне расследования в отношении жены премьера Испании и его брата, а также членов его нынешнего и бывшего правительств.