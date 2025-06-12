Премьер Испании исключил досрочные выборы на фоне обвинений в коррупции соратника

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что не будет назначать досрочные выборы после обвинений в коррупции одного из его ближайших соратников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Санчес заявил, что выборы не состоятся до 2027 года, когда истекает срок полномочий правительства.

Старший советник Санчеса Сантос Сердан ранее подал в отставку с должности члена парламента, а также с должности высокопоставленного чиновника Социалистической партии. Он отрицал свою вину.

Это произошло после того, как судья Верховного суда Испании пригласил его дать показания по делу о неправомерной выгоде, которую мужчина мог получить от государственных контрактов.

Судья заявил о доказательствах возможной причастности Сердана к "неправомерному заключению" контрактов на выполнение общественных работ в обмен на вознаграждение.

Такие действия в Испании квалифицируются как преступления, связанные с организованной преступной группой и взяточничеством, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Санчес извинился и объявил о проведении внешнего аудита счетов Социалистической партии, а также о перестановках в ее руководстве, о чем он заявил на пресс-конференции в четверг.

Отставка Сердана, который считается приближенным к испанскому премьер-министру, может еще больше пошатнуть стабильность нынешнего правительства.

Оно оказалось под угрозой после скандала с утечкой аудиозаписей, которые, по утверждению оппозиции, якобы доказывают стремление подорвать расследование коррупционных обвинений против самого Санчеса и его окружения.

Скандал разгорелся на фоне расследования в отношении жены премьера Испании и его брата, а также членов его нынешнего и бывшего правительств.