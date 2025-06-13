Ряд авиакомпаний меняют маршруты и отменяют рейсы после ударов Израиля по Ирану

После сообщений об ударах Израиля по Ирану авиакомпании меняют маршруты рейсов или отменяют их; Иран закрыл воздушное пространство.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Данные ресурса Flightradar24 свидетельствуют, что после известий об ударах Израиля авиакомпании пытаются перенаправить рейсы, опасаясь инцидентов. В январе 2020 года, напомним, иранские военные по ошибке сбили самолет украинской МАУ, вылетевший из Тегерана.

В момент нанесения ударов в небе над Ираном находилось несколько самолетов коммерческих авиакомпаний, в том числе рейсы компании из ОАЭ, немецкой Lufthansa и Air India.

"Коридор" на востоке Ирака у границы с Ираном является одним из самых загруженных в мире, этим путем проходят многие рейсы с Ближнего Востока в Европу, а также транзитные рейсы из Азии в Европу.

Самолеты начали менять маршруты над Центральной Азией и Саудовской Аравией. Несколько рейсов, которые должны были приземлиться в Дубае, радикально изменили маршруты. Рейс Emirates из Манчестера в Дубай направили в Стамбул, а рейс лоукостера flydubai, следовавший из Белграда, – в аэропорт Еревана. flydubai заявила, что отменяет или разворачивает рейсы в аэропорты Иордании, Ливана, Сирии, Ирана и Израиля.

Аэропорт Тель-Авива приостановил работу на неопределенное время, а ПВО Израиля находится в высшей степени готовности, ожидая мести Ирана. Израильская El Al Airlines приостановила все полеты из и в Израиль.

Иран после ударов закрыл свое воздушное пространство и все гражданские аэропорты.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. США дистанцировались от атаки.

Накануне, напомним, в Индии разбился рейс Air India, вылетевший в Лондон, самолет потерпел крушение сразу после взлета. На борту находились более 240 человек, в том числе 50 граждан Великобритании и семеро граждан Португалии. Выжил один пассажир с гражданством Великобритании и Индии.