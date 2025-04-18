Катастрофа МАУ: Іран позивається проти постраждалих країн до Суду ООН

Іран подав позов до Міжнародного суду ООН позов проти Канади, Швеції, України та Великої Британії у зв'язку з рішенням Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) визнати юрисдикцію у справі про збиття Тегераном літака МАУ в січні 2020 року.

Про це пресслужба Міжнародного суду ООН повідомила 17 квітня, пише "Європейська правда".

У своєму позові Іран просить Суд ООН визнати, що ІКАО не має юрисдикції ухвалювати рішення у справі про збиття літака у 2020 році та що рішення установи порушило вимоги "чесної та справедливої процедури".

Тегеран окремо наголосив, що його військові збили рейс PS752 "ненавмисно і через людську помилку", оскільки тоді іранські збройні сили перебували в стані підвищеної військової готовності "в очікуванні можливого нападу з боку збройних сил США".

Нагадаємо, рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився 8 січня 2020 року під Тегераном на шляху до Києва.

Через кілька днів після офіційних заперечень Іран визнав, що підрозділ Корпусу вартових ісламської революції ненавмисно збив літак на тлі загострення напруженості у відносинах зі США через вбивство американським безпілотником високопоставленого генерала Касема Сулеймані поблизу Багдада.

Більшість жертв були іранцями та канадцями, але 11 з них були громадянами України.

Україна, Велика Британія, Канада та Швеція ініціювали арбітражний розгляд спору щодо збиття цього пасажирського літака наприкінці грудня 2022 року.

Позов проти Ірану до Міжнародної організації цивільної авіації був поданий у січні 2024 року. У березні 2025-го Тегеран намагався оскаржити юрисдикцію ІКАО, але його заперечення відхилила Рада Організації.

Детальніше про те, як каратимуть Іран за збиття літака МАУ, читайте у відповідній статті на "Європейській правді".