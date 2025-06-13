Украина получила 1 млрд евро от ЕС за счет доходов от росактивов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина получила от Европейского Союза еще 1 млрд евро за счет российских замороженных активов.
Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".
Шмыгаль заявил, что 1 млрд евро стал пятым траншем макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA. Привлеченные средства направим на ключевые расходы государственного бюджета.
Он рассказал, что в целом по инициативе ERA Украина получила от ЕС уже 7 млрд евро. Этот ресурс обеспечен доходами от использования обездвиженных активов России.
В конце марта "ЕвроПравда" писала, что в ЕС в 2025 году могут направить на военную помощь Украине до 9 млрд евро в рамках поддержки, которая предоставляется за счет замороженных российских активов.
Напомним, недавно в Киеве раскритиковали планы отдать миллиарды замороженных средств РФ западным инвесторам.
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