У Києві розкритикували плани віддати мільярди заморожених коштів РФ західним інвесторам

Заступниця глави ОПУ Ірина Мудра розкритикувала рішення про передачу мільярдів євро російських активів, заморожених у Європі, західним інвесторам.

Про це вона сказала агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Її критика пролунала після того, як минулого місяця бельгійська компанія Euroclear вирішила використати 3 мільярди євро (3,4 мільярда доларів) коштів російських інвесторів, які зберігаються в кліринговій установі, для компенсації західним інвесторам, що зазнали збитків після конфіскації їхніх активів у Росії.

За словами Мудрої, це надсилає неправильний сигнал і загрожує послабити вплив Європи у відносинах з Росією. Вона також наголосила, що Україна мала б першою отримати кошти як постраждала від загарбницької війни.

"Якщо приватним інвесторам буде виплачена компенсація раніше за жертв війни, це не буде справедливістю", – сказала Мудра.

"Міжнародне право вимагає, щоб агресор повністю компенсував збитки жертві, а не інвесторам, які… вклалися у юрисдикцію з високим ризиком", – додала Мудра.

Вона також наголосила на важливості збереження контролю над замороженими російськими активами, більшість з яких належать Центральному банку РФ і зберігаються в Euroclear.

Активи Центрального банку РФ були заморожені на початку повномасштабної війни в рамках потужних санкцій, спрямованих проти Росії.

На початку травня агентство Reuters повідомило, що бельгійська фінансова компанія Euroclear планує конфіскувати та перерозподілити близько 3 мільярдів євро заморожених російських коштів після того, як Москва захопила гроші інвесторів у Росії.

Варто зазначити, що в ЄС тривалий час ведуть дискусії щодо конфіскації заморожених активів РФ і передачі їх Україні.

Однак великі країни, такі як Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, виступають проти, оскільки побоюються, що, конфіскувавши кошти, ЄС відлякає міжнародних інвесторів і втратить свою найбільшу перевагу в мирних переговорах.