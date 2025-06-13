В керівній коаліції Іспанії закликали "перезавантажити" уряд

Міністерка праці Іспанії Йоланда Діас, яка очолює ультраліву партію Sumar, що входить до керівної коаліції, закликала до "перезавантаження" уряду.

Заяву іспанської міністерки наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Діас з’явився на тлі того, як розслідування корупційних справ призвело до відставки ключового соратника прем’єр-міністра Педро Санчеса Сантоса Сердана.

"Цей орган потребує повного перезавантаження. Ми будемо вимагати негайного скликання засідання урядової коаліції... Єдиний можливий вихід – різкий поворот у бік соціальної політики", – зазначила вона.

Діас додала, що "попросити пробачення недостатньо", маючи на увазі заяву Санчеса.

Стабільність іспанського уряду опинилась під загрозою після скандалу з витоком аудіозаписів, які, за твердженням опозиції, нібито доводять прагнення підірвати розслідування корупційних звинувачень проти самого Санчеса та його оточення.

Скандал розгорівся на тлі розслідування щодо дружини премʼєра Іспанії та його брата, а також членів його нинішнього і колишнього урядів.

Сам Санчес напередодні заявив, що не буде призначати дострокові вибори після звинувачень у корупції одного з його найближчих соратників.