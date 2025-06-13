В правящей коалиции Испании призвали "перезагрузить" правительство

Министр труда Испании Йоланда Диас, возглавляющая ультралевую партию Sumar, входящую в правящую коалицию, призвала к "перезагрузке" правительства.

Заявление испанского министра приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Диас появился на фоне того, как расследование коррупционных дел привело к отставке ключевого соратника премьер-министра Педро Санчеса Сантоса Сердана.

"Этот орган нуждается в полной перезагрузке. Мы будем требовать немедленного созыва заседания правительственной коалиции... Единственный возможный выход – резкий поворот в сторону социальной политики", – отметила она.

Диас добавила, что "попросить прощения недостаточно", имея в виду заявление Санчеса.

Стабильность испанского правительства оказалась под угрозой после скандала с утечкой аудиозаписей, которые, по утверждению оппозиции, якобы доказывают стремление подорвать расследование коррупционных обвинений против самого Санчеса и его окружения.

Скандал разгорелся на фоне расследования в отношении жены премьера Испании и его брата, а также членов его нынешнего и бывшего правительств.

Сам Санчес накануне заявил, что не будет назначать досрочные выборы после обвинений в коррупции одного из его ближайших соратников.