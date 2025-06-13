Прем'єр Литви прокоментував можливість залучення жінок до оборони

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що обов'язок служити повинен залишитися тільки для чоловіків.

Слова литовського прем’єра цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Палуцкаса з’явився після того, як міністерка оборони Довіле Шакалієне сказала, що якщо Литва хоче збільшити чисельність армії в наступному десятилітті, країні доведеться збільшити роль жінок в обороні.

"Жінки насправді можуть робити абсолютно все. І якщо вони тільки захочуть, то повинні бути створені такі можливості для служби в Збройних силах Литви, але обов'язок бути призваним і служити повинен в першу чергу поширюватися на чоловіків", – заявив глава уряду Литви.

За його словами, жінкам повинні бути створені всі умови для проходження військової служби, але скільки з них зроблять свій внесок в оборону, буде залежати від їхнього власного бажання.

"Яка пропорція тут встановиться, залежить від жінок, які хочуть служити, і такі жінки, безумовно, є, їхня кількість зростає, і ми дуже раді, що вони служать в Збройних силах Литви і роблять свій внесок в оборону країни", – сказав Палуцкас.

Нагадаємо, наприкінці квітня командувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас заявив, що наразі не бачить необхідності в призові жінок на обов'язкову військову службу.