Премьер Литвы прокомментировал возможность привлечения женщин к обороне

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что обязанность служить должна остаться только для мужчин.

Слова литовского премьера цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Палуцкаса появился после того, как министр обороны Довиле Шакалиене сказала, что если Литва хочет увеличить численность армии в следующем десятилетии, стране придется увеличить роль женщин в обороне.

"Женщины на самом деле могут делать абсолютно все. И если они только захотят, то должны быть созданы такие возможности для службы в Вооруженных силах Литвы, но обязанность быть призванным и служить должна в первую очередь распространяться на мужчин", – заявил глава правительства Литвы.

По его словам, женщинам должны быть созданы все условия для прохождения военной службы, но сколько из них внесут свой вклад в оборону, будет зависеть от их собственного желания.

"Какая пропорция здесь установится, зависит от женщин, которые хотят служить, и такие женщины, безусловно, есть, их количество растет, и мы очень рады, что они служат в Вооруженных силах Литвы и вносят свой вклад в оборону страны", – сказал Палуцкас.

Напомним, в конце апреля командующий Вооруженных сил Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что пока не видит необходимости в призыве женщин на обязательную военную службу.