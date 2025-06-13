В Германии на Дунае с четверга застряла 100-метровая баржа с железной рудой

Грузовое судно с железной рудой длиной более 100 метров застряло на Дунае вблизи немецкого Регенсбурга с четверга.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Первые попытки освободить судно с помощью буксира не увенчались успехом. В пятницу аварийные службы предпринимают новую попытку с помощью другого буксира.

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Хотя сухогруз, направляющийся из Роттердама, лежит поперек Дуная, другие корабли смогли пройти рядом.

По словам представителя Управления водных путей и судоходства, Дунай, вероятно, будет временно перекрыт возле Швабельвайса для новых попыток спасения.

Если новые попытки не увенчаются успехом, часть железной руды будет извлечена в понедельник другим судном с помощью экскаватора. Это сделает баржу с ее 1780-тонным грузом более легкой, а значит, вероятно, более маневренной.

Накануне еще была надежда, что уровень воды поднимется. Пока что этого не произошло. Однако, по данным Немецкой метеорологической службы, в течение всего воскресенья ожидаются дожди и грозы. Это может привести к подъему уровня воды в Дунае.

Масштабы ущерба, нанесенного судном, потерпевшим крушение, пока непонятны.

В мае недалеко от норвежского города Тронгейм грузовое судно NCL Salten село на мель, наехав на двор местного жителя Йоханна Гельберга.

А в декабре судно Finlandia Seaways с норвежскими средствами ПВО на борту село на мель в проливе Кармсундет возле города Гаугесун в Норвегии – корабль направлялся в Польшу.