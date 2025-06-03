У Будапешті удруге заборонили ЛГБТ-акцію – бояться появи "пасивних жертв"

Поліція Будапешта відхилила прохання про проведення заходу ЛГБТ+ у центрі угорської столиці, посилаючись на "загрозу", яку він може становити для неповнолітніх.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві правоохоронців, опублікованій у вівторок.

У своєму обґрунтуванні заборони ЛГБТ-заходу в Будапешті, який організатори просили провести 28 червня, поліція допускає, що в разі участі "особа віком до 18 років зможе вчинити дії, заборонені законом".

Там також вказується, що проведення маршу може призвести до появи "пасивних жертв", які "через маршовий характер зібрання не бажали брати в ньому участь, але через його публічний характер все одно стали його спостерігачами".

До свого рішення поліція Будапешта додала фотографії та відео з попередніх заходів Прайду в угорській столиці, які нібито слугують доказами, що захід порушить заборону на "гей-пропаганду" серед неповнолітніх.

Це вже друге подібне рішення угорських правоохоронців, ухвалене після того, як парламент країни затвердив законодавство і зміни до Основного закону, що дозволяє обмежувати свободу зібрань під приводом захисту прав дітей.

На практиці ці законодавчі зміни були використані, аби обмежувати заходи ЛГБТ+ в Угорщині.

Раніше п’ять правозахисних організацій, зокрема Amnesty International, подали позов до Верховного суду Угорщини проти нещодавно ухваленого угорського законодавства, що дає можливість забороняти прайд-марші ЛГБТ-спільноти.

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