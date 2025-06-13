Уряд Швейцарії схвалив пакет заходів для зближення з ЄС

У п'ятницю уряд Швейцарії заявив, що затвердив укладені минулого року угоди з Європейським Союзом про регулювання відносин між країнами і розпочав процес внутрішніх консультацій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Невизначена геополітична ситуація у світі зробила "стратегічною необхідністю" для Швейцарії збереження стабільних і передбачуваних відносин з Європейським Союзом, її найбільшим торговельним партнером, заявив уряд.

"Після того, як Швейцарія успішно завершила переговори з ЄС у грудні 2024 року, Федеральна рада остаточно затвердила законодавство щодо імплементації та супровідні заходи", – заявив уряд.

За останні п'ять місяців було узгоджено такі питання, як захист заробітної плати, імміграція та електроенергія, а також тип референдуму, який буде проведено щодо прийняття пропозицій.

Процес консультацій триватиме до 31 жовтня 2025 року, повідомили в уряді. Парламент обговорить пакет заходів перед проведенням референдуму, який, ймовірно, відбудеться у 2028 році.

"Цим пакетом уряд прагне забезпечити індивідуальну участь окремих секторів у єдиному ринку ЄС, а також співпрацю в обраних сферах", – йдеться в заяві уряду.

"З огляду на нинішню нестабільність у світі, збереження добрих відносин із сусідніми країнами має ключове значення", – додано в заяві.

Нагадаємо, Швейцарія та Європейський Союз у грудні 2024 року оприлюднили нову угоду про оновлення двосторонніх відносин.

Угода охоплює всі сфери – від електроенергії до державної допомоги, транспорту та свободи пересування, а також фінансовий внесок Швейцарії в ЄС.

Переговори сторін про оновлення двосторонніх відносин почались у березні 2024 року та включали понад 200 переговорних зустрічей.