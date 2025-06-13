Правительство Швейцарии одобрило пакет мер для сближения с ЕС

В пятницу правительство Швейцарии заявило, что утвердило заключенные в прошлом году соглашения с Европейским Союзом о регулировании отношений между странами и начало процесс внутренних консультаций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Неопределенная геополитическая ситуация в мире сделала "стратегической необходимостью" для Швейцарии сохранение стабильных и предсказуемых отношений с Европейским Союзом, ее крупнейшим торговым партнером, заявило правительство.

"После того, как Швейцария успешно завершила переговоры с ЕС в декабре 2024 года, Федеральный совет окончательно утвердил законодательство по имплементации и сопроводительные меры", – заявило правительство.

За последние пять месяцев были согласованы такие вопросы, как защита заработной платы, иммиграция и электроэнергия, а также тип референдума, который будет проведен по принятию предложений.

Процесс консультаций продлится до 31 октября 2025 года, сообщили в правительстве. Парламент обсудит пакет мер перед проведением референдума, который, вероятно, состоится в 2028 году.

"Этим пакетом правительство стремится обеспечить индивидуальное участие отдельных секторов в едином рынке ЕС, а также сотрудничество в выбранных сферах", – говорится в заявлении правительства.

"Учитывая нынешнюю нестабильность в мире, сохранение хороших отношений с соседними странами имеет ключевое значение", – добавили в заявлении.

Напомним, Швейцария и Европейский Союз в декабре 2024 года обнародовали новое соглашение об обновлении двусторонних отношений.

Соглашение охватывает все сферы – от электроэнергии до государственной помощи, транспорта и свободы передвижения, а также финансовый вклад Швейцарии в ЕС.

Переговоры сторон об обновлении двусторонних отношений начались в марте 2024 года и включали более 200 переговорных встреч.