Смертельный пожар в клубе в Северной Македонии: обвинения предъявлены 34 людям

Македонская прокуратура в пятницу объявила обвинения против 34 человек и трех организаций в связи с пожаром в ночном клубе в городе Кочаны 16 марта, в результате которого погибли 62 человека и почти 200 получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Среди обвиняемых в связи с пожаром в ночном клубе в Кочанах – его владельцы и члены их семей, бывшие мэры города, инспекторы, охранники, экс-министры и сотрудники государственных учреждений, а также архитектор.

Их обвиняют в совершении "тяжких преступлений против общественной безопасности", а одному из фигурантов дополнительно инкриминируют "вымогательство взятки" за изготовление поддельных разрешений для ночного клуба.

Все они были частью "системного коллапса", который привел к одной из самых страшных трагедий в истории Северной Македонии, заявил в Скопье главный государственный прокурор Люпко Кочевски.

Пожар в ночном клубе "Пульс" в городе Кочаны стал одним из самых смертоносных в Европе. Сначала погибших было 59, а еще около 200 человек получили ранения.

Многие пострадавшие находятся на лечении в соседних странах и в других частях Европы. Трое из них умерли в больницах Литвы и Сербии.