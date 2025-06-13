ЗМІ: велику конференцію щодо Палестини можуть відкласти через атаку Ізраїлю на Іран

Плани проведення конференції ООН щодо дводержавного рішення між Ізраїлем і палестинським народом опинилися під питанням після ударів Ізраїлю по Ірану.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо Politico від європейських дипломатів.

Один європейський дипломат заявив, що зустріч стала "побічною жертвою" ізраїльських бомбардувань.

Атака, що відбулася в ніч на четвер, була спрямована проти ядерних об'єктів та іранських високопосадовців і тепер загрожує занурити Близький Схід у катастрофічний конфлікт.

Хоча двоє європейських посадовців заявили, що конференція, спільно організована Францією та Саудівською Аравією, майже напевно буде відкладена, всі четверо посадовців, з якими спілкувалося видання, сказали, що остаточне рішення ще не прийнято.

За повідомленням Reuters з посиланням на дипломатичну депешу, що потрапила в руки журналістів, США закликали союзників не брати участь у конференції, аргументуючи це тим, що це буде винагородою для ХАМАС за те, що він очолив терористичний напад 7 жовтня, який спричинив нинішню кризу в Газі.

Команда французького президента Емманюеля Макрона сподівалася, що на заході європейські держави офіційно визнають палестинську державність, а деякі країни Близького Сходу зроблять кроки до нормалізації відносин з Ізраїлем. Однак Париж вже змушений був знизити свої очікування від конференції через обурення гуманітарною катастрофою, що розгортається в Газі.

Макрон намагався переконати європейські держави спільно визнати Палестинську державу – про що він заявив у квітні за певних умов – але прориву не відбулося.

Один з представників уряду Великої Британії заявив, що існувала "значна невизначеність щодо того, що [Франція] має на меті", і припустив, що Макрон "прагне величі та слави".

Велика Британія планувала взяти участь у конференції та провести робочу групу в перший день, але заявила, що визнання може відбутися лише тоді, коли на місцях буде реалізовано дводержавне рішення. Навіть до нападу Ізраїлю Велика Британія все ще не вирішила, кого відправити.

Раніше французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявляв, що Франція "сповнена рішучості" визнати Палестинську державу, але не зробить цього самостійно.