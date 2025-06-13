СМИ: крупную конференцию по Палестине могут отложить из-за атаки Израиля на Иран

Планы проведения конференции ООН по двустороннему решению между Израилем и палестинским народом оказались под вопросом после ударов Израиля по Ирану.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно Politico от европейских дипломатов.

Один европейский дипломат заявил, что встреча стала "побочной жертвой" израильских бомбардировок.

Атака, которая произошла в ночь на четверг, была направлена против ядерных объектов и иранских высокопоставленных чиновников и теперь угрожает погрузить Ближний Восток в катастрофический конфликт.

Хотя двое европейских чиновников заявили, что конференция, совместно организованная Францией и Саудовской Аравией, почти наверняка будет отложена, все четверо чиновников, с которыми общалось издание, сказали, что окончательное решение еще не принято.

По сообщению Reuters со ссылкой на дипломатическую депешу, попавшую в руки журналистов, США призвали союзников не участвовать в конференции, аргументируя это тем, что это будет наградой для ХАМАС за то, что он возглавил террористическое нападение 7 октября, которое вызвало нынешний кризис в Газе.

Команда французского президента Эмманюэля Макрона надеялась, что на мероприятии европейские государства официально признают палестинскую государственность, а некоторые страны Ближнего Востока сделают шаги к нормализации отношений с Израилем. Однако Париж уже вынужден был снизить свои ожидания от конференции из-за возмущения гуманитарной катастрофой, разворачивающейся в Газе.

Макрон пытался убедить европейские государства совместно признать Палестинское государство – о чем он заявил в апреле при определенных условиях – но прорыва не произошло.

Один из представителей правительства Великобритании заявил, что существовала "значительная неопределенность относительно того, что [Франция] имеет в виду", и предположил, что Макрон "стремится к величию и славе".

Великобритания планировала принять участие в конференции и провести рабочую группу в первый день, но заявила, что признание может состояться только тогда, когда на местах будет реализовано двухгосударственное решение. Даже до нападения Израиля Великобритания все еще не решила, кого отправить.

Ранее французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявлял, что Франция "полна решимости" признать Палестинское государство, но не сделает этого самостоятельно.