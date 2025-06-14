В Британії попереджають про повені і грози після найтеплішого дня року

Повені та грози загрожують великим районам Великої Британії в суботу, одразу після найтеплішого дня року.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Британська метеорологічна служба повідомила, що в п'ятницю в Сантон-Даунхем, що в графстві Саффолк, температура повітря досягла 29,4°C, що є новим рекордом для цього року.

Однак після цього було оголошено попередження про грози протягом суботи.

Жовте попередження про грози діє до 18:00 суботи для південного заходу, північного сходу та півночі Англії, Уельсу та більшої частини Шотландії.

Метеорологічна служба попереджає, що в деяких районах за кілька годин може випасти 30-50 мм опадів, а в окремих місцях – до 80 мм.

Грози можуть супроводжуватися сильними поривами вітру та градом, що може спричинити затоплення доріг, ускладнення дорожнього руху, відключення електроенергії та затоплення будинків і підприємств.

Ще одне жовте попередження діє в східній частині Північної Ірландії з 6:00 до 18:00 в суботу, а аналогічне попередження діє в південно-східній частині Англії протягом ночі після помаранчевого попередження в п'ятницю.

Керівниця служби у боротьбі з повенями в Агентстві з охорони навколишнього середовища Кетрін Сміт сказала, що в деяких районах Англії існує ризик значних локальних повеней.

"Команди Агентства з охорони навколишнього середовища забезпечили очищення річок і водотоків перед бурями і готові надати підтримку місцевим органам влади в їхніх заходах щодо боротьби з повенями", – додала вона.

Нагадаємо, 9 червня сильний шторм накрив румунську столицю Бухарест та округ Ільфов, де було оголошено помаранчеве попередження про небезпеку.

Наприкінці травня стало відомо, що сильні повені в Румунії загрожують знищити соляну шахту Прайд, одне з найбільших соляних родовищ Європи, яке приваблює пів мільйона туристів щороку своїми вражаючими галереями, в яких розташовані парк пригод і каплиця, висічена в солі.

Нагадаємо, у квітні через негоду на півночі Італії зупинились потяги і закривали низку доріг.