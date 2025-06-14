В Великобритании предупреждают о наводнениях и грозах после самого теплого дня в году

Наводнения и грозы угрожают большим районам Великобритании в субботу, сразу после самого теплого дня в году.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Британская метеорологическая служба сообщила, что в пятницу в Сантон-Даунхем, что в графстве Саффолк, температура воздуха достигла 29,4°C, что является новым рекордом для этого года.

Однако после этого было объявлено предупреждение о грозах в течение субботы.

Желтое предупреждение о грозах действует до 18:00 субботы для юго-запада, северо-востока и севера Англии, Уэльса и большей части Шотландии.

Метеорологическая служба предупреждает, что в некоторых районах за несколько часов может выпасть 30-50 мм осадков, а в отдельных местах – до 80 мм.

Грозы могут сопровождаться сильными порывами ветра и градом, что может привести к затоплению дорог, осложнениям дорожного движения, отключению электроэнергии и затоплению домов и предприятий.

Еще одно желтое предупреждение действует в восточной части Северной Ирландии с 6:00 до 18:00 в субботу, а аналогичное предупреждение действует в юго-восточной части Англии в течение ночи после оранжевого предупреждения в пятницу.

Руководительница службы по борьбе с наводнениями в Агентстве по охране окружающей среды Кэтрин Смит сказала, что в некоторых районах Англии существует риск значительных локальных наводнений.

"Команды Агентства по охране окружающей среды обеспечили очистку рек и водотоков перед бурями и готовы оказать поддержку местным органам власти в их мерах по борьбе с наводнениями", – добавила она.

Напомним, 9 июня сильный шторм накрыл румынскую столицу Бухарест и округ Ильфов, где было объявлено оранжевое предупреждение об опасности.

В конце мая стало известно, что сильные наводнения в Румынии угрожают уничтожить соляную шахту Прайд, одно из крупнейших соляных месторождений Европы, которое привлекает полмиллиона туристов ежегодно своими впечатляющими галереями, в которых расположены парк приключений и часовня, высеченная в соли.

Напомним, в апреле из-за непогоды на севере Италии остановились поезда и закрыли ряд дорог.