На юге Европы прошли одновременные протесты против чрезмерного туризма

Тысячи людей вышли на улицы нескольких городов южной Европы в воскресенье, чтобы выразить протест против чрезмерного туризма.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В Барселоне протестующие объединились с группами в Португалии и Италии, утверждая, что неконтролируемый туризм приводит к стремительному росту цен на жилье и вынуждает людей покидать свои районы.

"Ваши каникулы – мое несчастье", – скандировали протестующие на улицах Барселоны, держа в руках плакаты с лозунгами "Массовый туризм убивает город" и "Их жадность приносит нам разруху".

Протест в Барселоне. На плакате написано: "Уменьшите туризм сейчас" Фото: Reuters

Власти города сообщили, что к демонстрации присоединились около 600 человек, причем некоторые из них стреляли из водяных пистолетов, зажигали шашки с цветным дымом и наклеивали на витрины магазинов и отелей наклейки с надписью "Самооборона района, туристы, уходите домой".

Подобные демонстрации прошли в других регионах Испании, в частности на Ибице, в Малаге, Пальма-де-Майорке, Сан-Себастьяне и Гранаде.

Протесты в Италии прошли в таких городах, как Генуя, Неаполь, Палермо, Милан и Венеция, где местные жители выступают против строительства двух отелей, которые добавят городу около 1500 новых койко-мест.

Власти южноевропейских стран открыто говорят о проблемах, которые создает чрезмерный туризм, и предложили несколько мер для их преодоления.