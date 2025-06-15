Reuters: Трамп не схвалив убивство Ізраїлем верховного лідера Ірану

Президент США Дональд Трамп "наклав вето" на план Ізраїлю вбити верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

Про це агентству Reuters повідомили два американські посадовці на умовах анонімності, пише "Європейська правда".

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї є головнокомандувачем іранських збройних сил і контролює Корпус вартових Ісламської революції.

У межах кампанії зі знищення ядерного потенціалу Ірану Ізраїль, за інформацією Reuters, планував убивство Хаменеї, але США не схвалили цього.

"Чи вбили іранці хоч одного американця? Ні. Доки вони цього не зроблять, ми навіть не будемо говорити про полювання на політичне керівництво (Ірану. – Ред.)", – сказало одне із джерел Reuters.

Американська сторона раніше припускала, що Ізраїль своєю кампанією проти Ірану ставить за мету також потенційне повалення режиму аятол, які перебувають з Єврейською державою в перманентному стані війни.

На це ж вказують і дії ізраїльських високопосадовців, спрямовані на ліквідацію військової верхівки, і публічні заяви.

Адміністрація Трампа публічно виступає за завершення нинішнього етапу ескалації між Ізраїлем та Іраном шляхом укладання угоди, а сам Трамп не відкидав можливого посередництва Владіміра Путіна в цьому процесі.

Тим часом Ізраїль, за даними ЗМІ, підштовхує США до прямої участі в обстрілах іранської ядерної інфраструктури.