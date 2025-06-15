Reuters: Трамп не одобрил убийство Израилем верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп "наложил вето" на план Израиля убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

Об этом агентству Reuters сообщили два американских чиновника на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи является главнокомандующим иранских вооруженных сил и контролирует Корпус стражей Исламской революции.

В рамках кампании по уничтожению ядерного потенциала Ирана Израиль, по информации Reuters, планировал убийство Хаменеи, но США не одобрили этого.

"Убили ли иранцы хотя бы одного американца? Нет. Пока они этого не сделают, мы даже не будем говорить об охоте на политическое руководство (Ирана. – Ред.)", – сказало одно из источников Reuters.

Американская сторона ранее предполагала, что Израиль своей кампанией против Ирана ставит целью также потенциальное свержение режима аятолл, которые находятся с Еврейским государством в перманентном состоянии войны.

На это же указывают и действия израильских высокопоставленных чиновников, направленные на ликвидацию военной верхушки, и публичные заявления.

Администрация Трампа публично выступает за завершение нынешнего этапа эскалации между Израилем и Ираном путем заключения соглашения, а сам Трамп не исключал возможного посредничества Владимира Путина в этом процессе.

Между тем Израиль, по данным СМИ, подталкивает США к прямому участию в обстрелах иранской ядерной инфраструктуры.