Литовський міністр: російські перешкоди GPS не припиняться після закінчення війни в Україні

Міністр транспорту Литви Еугеніюс Сабутіс заявив, що перешкоди сигналу GPS, які останнім часом впливають на польоти літаків і кораблів у Клайпедському порту, не припиняться після закінчення війни, розпочатої Росією в Україні, тому країни регіону повинні вжити заходів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Це не почалося два-три роки тому, це відбувається постійно, в принципі, тою чи іншою мірою...Думати, що так чи інакше, коли закінчиться війна, ці проблеми закінчаться... Вони точно не закінчаться, вони будуть продовжувати існувати. Думати, що коли вона закінчиться, ми зможемо сидіти склавши руки і нічого не робити – це, безумовно, не та відповідь, яку ми повинні шукати", – сказав Сабутіс.

"Ми не повинні думати, що повернемося до нашого попереднього життя, його, по суті, більше не існує, воно змінилося, змінилася геополітична ситуація. Це означає, що ми повинні знайти спосіб, як з цим жити, як вирішувати ці питання і думати про майбутнє, що робити, щоб такі питання не виникали", – сказав він.

Литва і ще 12 країн Європейського Союзу (ЄС) закликали Європейську комісію вжити заходів у зв'язку з перебоями зв'язку Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) в країнах Співтовариства.

У листі до Комісії зазначається, що перебої з сигналами GNSS є не випадковими інцидентами, а систематичними, повторюваними і цілеспрямованими діями російського і білоруського режимів, спрямованими на порушення стабільного функціонування інфраструктури регіону, особливо зв'язку.

Після цього звернення спікер Сейму Саулюс Скверняліс заявив, що перебої були пов'язані зі спробою Росії захистити Калінінградську область від можливих повітряних атак, і що держави регіону відчуватимуть цю проблему доти, доки Кремль продовжуватиме війну в Україні.

Сабутіс не погоджується з такою позицією і стверджує, що обладнання для придушення зв'язку використовувалося і раніше, наприклад, у Радянському союзі для придушення мовлення іноземних радіостанцій.

"Вже тоді ця держава, правонаступницею якої зараз є Росія і частково Білорусь, використовувала обладнання для придушення різних сигналів. Тоді ще не було ні GPS, ні чогось іншого, але вони вже придушували. Говорити, що щось змінилося – занадто сміливо. У тому стані нічого не змінилося і не зміниться", – сказав міністр транспорту.

Минулого тижня заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса заявив, що масштаб блокованих Росією сигналів GPS розширюється.