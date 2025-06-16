Литовский министр: российские помехи GPS не прекратятся после окончания войны в Украине

Министр транспорта Литвы Эугениюс Сабутис заявил, что помехи GPS-сигналу, которые в последнее время влияют на полеты самолетов и кораблей в Клайпедском порту, не прекратятся после окончания войны, начатой Россией в Украине, поэтому страны региона должны принять меры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Это не началось два-три года назад, это происходит постоянно, в принципе, в той или иной степени...Думать, что так или иначе, когда закончится война, эти проблемы закончатся... Они точно не закончатся, они будут продолжать существовать. Думать, что когда она закончится, мы сможем сидеть сложа руки и ничего не делать – это, безусловно, не тот ответ, который мы должны искать", – сказал Сабутис.

"Мы не должны думать, что вернемся к нашей прежней жизни, ее, по сути, больше не существует, она изменилась, изменилась геополитическая ситуация. Это означает, что мы должны найти способ, как с этим жить, как решать эти вопросы и думать о будущем, что делать, чтобы такие вопросы не возникали", – сказал он.

Литва и еще 12 стран Европейского Союза (ЕС) призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах Сообщества.

В письме Комиссии отмечается, что перебои с сигналами GNSS – это не случайные инциденты, а систематические, повторяющиеся и целенаправленные действия российского и белорусского режимов, направленные на нарушение стабильного функционирования инфраструктуры региона, особенно связи.

После этого обращения спикер Сейма Саулюс Сквернялис заявил, что перебои были связаны с попыткой России защитить Калининградскую область от возможных воздушных атак, и что государства региона будут испытывать эту проблему до тех пор, пока Кремль будет продолжать войну в Украине.

Сабутис не согласен с такой позицией и утверждает, что оборудование для подавления связи использовалось и раньше, например, в Советском Союзе для подавления вещания иностранных радиостанций.

"Уже тогда это государство, правопреемником которого сейчас является Россия и частично Беларусь, использовало оборудование для подавления различных сигналов. Тогда еще не было ни GPS, ни чего-то другого, но они уже подавляли. Говорить, что что-то изменилось – слишком смело. В том состоянии ничего не изменилось и не изменится", – сказал министр транспорта.

На прошлой неделе заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса заявил, что масштаб блокируемых Россией сигналов GPS расширяется.