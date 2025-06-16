В Эстонии запустили курсы военного применения дронов с украинскими инструкторами

В Эстонии начались курсы военного применения дронов для добровольцев, которые ведут украинские инструкторы.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В Эстонии продолжается третья неделя курса по военному применению БПЛА для членов Кайтсейлит – добровольной военизированной организации, входящей в состав Сил обороны Эстонии. В ее рядах создают новое подразделение, которое будет специализироваться на беспилотных системах.

Обучение проводят украинские инструкторы, рассказывая о различных аспектах применения дронов и создавая ситуации, приближенные к боевой работе.

Курсанты в конце будут сдавать экзамен, чтобы подтвердить полученные навыки, а в дальнейшем сами смогут быть инструкторами.

Напомним, в соседних Латвии и Литве, которые входят в "коалицию дронов", уже есть собственное производство БПЛА для военного применения, часть из них передают Украине.

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