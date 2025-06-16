Президент Фінляндії вважає, що визнавати Палестину поки не на часі

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що визнання Палестини зараз не в інтересах його країни.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це він сказав перед початком форуму у Култаранта, літній президентській резиденції, що присвячений міжнародній політиці.

Александр Стубб сказав, що у цей конкретний момент Фінляндії не варто визнавати незалежність Палестини.

"Слід ставити питання про те, коли це варто буде зробити і які переваги це дасть. І зараз я не бачу якоїсь "доданої вартості" у такому визнанні", – прокоментував він.

Раніше повідомляли, що плани проведення конференції ООН щодо "дводержавного рішення" для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту опинилися під питанням після ескалації протистояння між Ізраїлем та Іраном.

Президент Франції Емманюель Макрон намагався переконати європейські держави спільно визнати Палестинську державу – про що він заявив у квітні за певних умов – але зрушення у цьому питанні не відбулося.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль також вважає, що визнання Палестинської держави зараз буде "неправильним сигналом".