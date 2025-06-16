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Президент Фінляндії вважає, що визнавати Палестину поки не на часі

Новини — Понеділок, 16 червня 2025, 12:42 — Марія Ємець

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що визнання Палестини зараз не в інтересах його країни. 

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це він сказав перед початком форуму у Култаранта, літній президентській резиденції, що присвячений міжнародній політиці.

Александр Стубб сказав, що у цей конкретний момент Фінляндії не варто визнавати незалежність Палестини. 

"Слід ставити питання про те, коли це варто буде зробити і які переваги це дасть. І зараз я не бачу якоїсь "доданої вартості" у такому визнанні", – прокоментував він. 

Раніше повідомляли, що плани проведення конференції ООН щодо "дводержавного рішення" для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту опинилися під питанням після ескалації протистояння між Ізраїлем та Іраном.

Президент Франції Емманюель Макрон намагався переконати європейські держави спільно визнати Палестинську державу – про що він заявив у квітні за певних умов – але зрушення у цьому питанні не відбулося.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль також вважає, що визнання Палестинської держави зараз буде "неправильним сигналом".

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