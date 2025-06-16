Президент Финляндии считает, что признавать Палестину пока не время

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что признание Палестины сейчас не в интересах его страны.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом он сказал перед началом форума в Култаранта, летней президентской резиденции, посвященного международной политике.

Александр Стубб сказал, что в этот конкретный момент Финляндии не стоит признавать независимость Палестины.

"Следует поставить вопрос о том, когда это стоит сделать и какие преимущества это даст. И сейчас я не вижу какой-то "добавленной стоимости" в таком признании", – прокомментировал он.

Ранее сообщалось, что планы проведения конференции ООН по "двухгосударственному решению" для урегулирования израильско-палестинского конфликта оказались под вопросом после эскалации противостояния между Израилем и Ираном.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пытался убедить европейские государства совместно признать Палестинское государство – о чем он заявил в апреле при определенных условиях – но сдвига в этом вопросе не произошло.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также считает, что признание Палестинского государства сейчас будет "неправильным сигналом".