Королівське подружжя Норвегії відвідало арктичний архіпелаг з російським поселенням

Король Норвегії Гаральд V і королева Соня відвідали архіпелаг Шпіцберген (Свальбард) на тлі зростаючого інтересу до багатого на ресурси полярного регіону з боку США, Росії та Китаю.

Про це написало агентство Reuters, передає "Європейська правда".

У понеділок, 16 червня, стало відомо, що король Норвегії Гаральд V і королева Соня відвідали головне поселення на арктичному архіпелазі Шпіцберген. Як зазначило агентство, візит норвезьких монархів приурочений до століття норвезького суверенітету над архіпелагом.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Останнім часом увага до стратегічного значення Арктики у сфері видобутку корисних копалин, судноплавства та безпеки різко зросла – зокрема, через неодноразові заяви президента США Дональда Трампа про його бажання придбати Гренландію.

Архіпелаг, що офіційно став частиною Норвегії у 1925 році, керується згідно з Шпіцбергенським договором 1920 року, який дозволяє громадянам країн-підписантів оселятися на архіпелазі без віз.

Договір обмежує військове використання Шпіцбергену, але не робить його демілітаризованою зоною. Там розташовані два російські поселення – Баренцбург і Піраміда – де, за даними Статистичного управління Норвегії, проживають 297 людей із загальної кількості населення архіпелагу у 2 863 особи.

Візит норвезьких монархів відбувся наступного дня після поїздки президента Франції Емманюеля Макрона до Гренландії.

Макрон став першим іноземним лідером, який відвідав Гренландію після того, як США заявили про наміри встановити контроль над островом з міркувань національної безпеки.

Ця ідея не має підтримки ані серед гренландців, ані серед самих американців. За міжнародним правом, Гренландія є територією Данії, але може ініціювати референдум про незалежність.

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