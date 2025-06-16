Королевская чета Норвегии посетила арктический архипелаг с российским поселением

Король Норвегии Харальд V и королева Соня посетили архипелаг Шпицберген (Свальбард) на фоне растущего интереса к богатому ресурсами полярному региону со стороны США, России и Китая.

Об этом написало агентство Reuters, передает "Европейская правда".

В понедельник, 16 июня, стало известно, что король Норвегии Харальд V и королева Соня посетили главное поселение на арктическом архипелаге Шпицберген. Как отметило агентство, визит норвежских монархов приурочен к столетию норвежского суверенитета над архипелагом.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

В последнее время внимание к стратегическому значению Арктики в сфере добычи полезных ископаемых, судоходства и безопасности резко возросло – в частности, из-за неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа о его желании приобрести Гренландию.

Архипелаг, который официально стал частью Норвегии в 1925 году, управляется в соответствии со Шпицбергенским договором 1920 года, который позволяет гражданам стран-подписантов селиться на архипелаге без виз.

Договор ограничивает военное использование архипелага, но не делает его демилитаризованной зоной. Там расположены два российских поселения – Баренцбург и Пирамида – где, по данным Статистического управления Норвегии, проживают 297 человек из общей численности населения архипелага в 2 863 человека.

Визит норвежских монархов состоялся на следующий день после поездки президента Франции Эмманюэля Макрона в Гренландию.

Макрон стал первым иностранным лидером, посетившим Гренландию после того, как США заявили о намерении установить контроль над островом из соображений национальной безопасности.

Эта идея не находит поддержки ни среди гренландцев, ни среди самих американцев. По международному праву, Гренландия является территорией Дании, но может инициировать референдум о независимости.

Рекомендуем более подробно ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Скандинавия под угрозой: как Россия может атаковать страны Северной Европы.