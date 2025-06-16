В Польше эвакуировали пассажиров из-за подозрительного багажа в аэропорту

В Варшаве из-за оставленного без присмотра подозрительного багажа была проведена эвакуация одного из терминалов столичного аэропорта имени Шопена.

Об этом в X сообщил аэропорт имени Шопена, передает "Европейская правда".

В понедельник, 16 июня, в Варшаве из-за подозрительного багажа эвакуировали людей из одного из терминалов столичного аэропорта имени Шопена.

Также тогда сообщали о значительных трудностях с доступом к аэропорту со всех сторон. Государственные службы работали на месте.

Впоследствии в аэропорту сообщили, что эвакуацию отменили и возобновили доступ к терминалу.

Как писали, в воскресенье и в ночь на понедельник, 16 июня, в Вильнюсе поступили ложные сообщения о взрывчатке, заложенной в Департаменте полиции, Вильнюсском аэропорту, в самолете и в торговом центре Panorama.

А недавно работу Международного аэропорта Кишинева парализовал технический сбой. После этого в правительстве Молдовы заявили, что технические неполадки были вызваны нестабильностью электросети в Украине после российских атак.