Зеленський відповів, що думає про нейтралітет України

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у нейтральній Австрії, пояснив, чому Україна не може бути нейтральною державою.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Австрії Александром ван дер Белленом, повідомляє "Європейська правда".

У Зеленського запитали його думку стосовно потенційного нейтрального статусу для України. У відповідь на це президент нагадав, що в 2014-му році в Україні був позаблоковий статус.

"Дуже зрозуміло, чим все це закінчилось. А закінчилось це початком війни. Окупацією півострова Крим і окупацією частини сходу України, частини Донецької, Луганської областей. Хоча у нас був позаблоковий статус", – зазначив президент.

Він наголосив, що напад на Україну відбувся не тому, що вона перебувала в тому чи іншому союзі.

"Все цей зайвий наратив. У нас не було достатньо визначеності. У нашої армії не було достатньо сил, а у лідерів наших не було достатньо лідерства, мені так здається… І у Європи не було достатньої єдності. І я думаю, що все це, про що я вам сказав, зараз все це не можна більше втрачати. Ми хочемо закінчення війни, але не ультимативно, і не коштом незалежності України", – сказав президент Зеленський.

Президент Володимир Зеленський 16 червня здійснює візит до Австрії, перший за час повномасштабної війни.

У рамках візиту він повідомив, що розраховує на підтримку Австрії у питаннях колишніх українських посадовців та олігархів, які переховуються від правосуддя.