Зеленский ответил, что думает о нейтралитете Украины

Президент Владимир Зеленский, находясь с визитом в нейтральной Австрии, объяснил, почему Украина не может быть нейтральным государством.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром ван дер Белленом, сообщает "Европейская правда".

У Зеленского спросили его мнение относительно потенциального нейтрального статуса для Украины. В ответ на это президент напомнил, что в 2014-м году в Украине был внеблоковый статус.

"Очень понятно, чем все это закончилось. А закончилось это началом войны. Оккупацией полуострова Крым и оккупацией части востока Украины, части Донецкой, Луганской областей. Хотя у нас был внеблоковый статус", – отметил президент.

Он подчеркнул, что нападение на Украину произошло не потому, что она находилась в том или ином союзе.

"Все этот лишний нарратив. У нас не было достаточно определенности. У нашей армии не было достаточно сил, а у лидеров наших не было достаточно лидерства, мне так кажется... И у Европы не было достаточного единства. И я думаю, что все это, о чем я вам сказал, сейчас все это нельзя больше терять. Мы хотим окончания войны, но не ультимативно, и не за счет независимости Украины", – сказал президент Зеленский.

Президент Владимир Зеленский 16 июня совершает визит в Австрию, первый за время полномасштабной войны.

В рамках визита он сообщил, что рассчитывает на поддержку Австрии в вопросах бывших украинских чиновников и олигархов, которые скрываются от правосудия.