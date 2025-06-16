Национальный перевозчик Польши пополнит флот 40 современными самолетами Airbus A220

Польский национальный авиаперевозчик LOT подписал контракт на закупку 40 современных самолетов Airbus A220 с возможностью приобрести еще 44 дополнительных машины.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет "Европейская правда".

Туск назвал сделку крупнейшей инвестицией в истории польской авиакомпании.

"Соглашение подписано! LOT покупает 40 современных самолетов Airbus A220 с опцией приобретения еще 44. Это крупнейшая инвестиция в истории польского национального авиаперевозчика. Мы строим лидера авиаперевозок в Европе", – написал Туск в соцсети Х.

Контракт охватывает поставку 40 самолетов Airbus A220 в двух версиях: -100 и -300 в 2027-2031 годах, уточняет Business Insider.

Самолеты Airbus A220-300 – это узкофюзеляжные реактивные самолеты, обслуживающие короткие и средние дистанции и способные перевозить от 130 до 160 пассажиров. Модель A220-100, в свою очередь, была разработана для перевозки от 108 до 133 пассажиров.

Обе модели оснащены современными двигателями семейства PW1500G производства Pratt&Whitney.

Региональные самолеты Airbus имеют максимальную дальность полета до 6700 км, что позволит LOT осуществлять операции в рамках всей европейской сети.

Как объявила компания LOT, первый самолет присоединится к флоту перевозчика в 2027 году, а в конечном итоге флот для обслуживания региональных сообщений, после вывода из эксплуатации самолетов старшего поколения, будет состоять исключительно из самолетов Airbus A220-100 и -300. Это упростит планирование полетов и обеспечит высокую эксплуатационную эффективность.

Ранее сообщалось, что польская авиакомпания LOT хочет возобновить полеты в Украину "как только это станет возможным".

Авиакомпания Ryanair разрабатывает планы возвращения в Украину после прекращения огня.