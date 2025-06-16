Лідери кількох країн G7 перед самітом провели неформальну зустріч без Трампа

Напередодні офіційного відкриття саміту G7 в Канаді відбулася довга неформальна розмова між кількома лідерами групи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють італійські ЗМІ, зокрема Sky TG24.

Зустріч проходила між прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Зустріч, яка відбулася на курорті, де проходить саміт, розпочалася з обміну привітаннями та кількома жартами між лідерами і, за інформацією ЗМІ, стала нагодою для первинного обговорення з огляду на початок роботи G7.

В останні години італійські джерела вказали на мету пошуку узгодженої позиції з європейськими партнерами щодо війни між Ізраїлем та Іраном, щоб потім дійти загальної координації з президентом США Дональдом Трампом.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на Росію потрібно чинити більший тиск, щоб забезпечити припинення вогню в Україні, і перед самітом закликала країни G7 посилити санкції для досягнення цієї мети.

У зв'язку з тупиковою ситуацією у сфері дипломатичного врегулювання Європейський Союз має намір прийняти новий пакет санкцій проти Росії, але поки що не вдалося переконати Трампа, який не бажає тиснути на главу Росії Владіміра Путіна, ввести нові санкції з боку США. Трамп заявив, що не хоче, щоб санкції завадили досягненню перемир'я.

Як повідомляла "Європейська правда", 10 червня Єврокомісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії.