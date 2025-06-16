Премʼєр Іспанії: хай опозиція спробує оголосити мені вотум недовіри

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у понеділок закликав праву опозицію винести вотум недовіри його уряду меншості на тлі корупційного скандалу, що сколихнув його Соціалістичну робітничу партію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Головна опозиційна Народна партія Іспанії та ультраправа Vox вимагають відставки Санчеса після того, як минулого тижня топпосадовця соціалістів Сантоса Сердана запідозрили у хабарництві під час нібито неправомірного укладення державних контрактів.

Сердан не визнав звинувачень, але подав у відставку з партійних посад і з парламенту Іспанії на час розслідуваня.

Після багатогодинної кризової наради з керівництвом Соціалістичної партії у штаб-квартирі в Мадриді Санчес завернувся до двох опозиційних партій, які не мають парламентської більшості.

"Вони повинні подати вотум недовіри і сказати парламенту та громадянам, якої моделі країни вони хочуть для Іспанії", – заявив іспанський премʼєр.

Захищаючи реакцію своєї партії на корупційний скандал останніх днів, Санчес заявив, що його партія не буде "приховувати корупцію, яка виявляється в наших лавах, хай якою болючою вона була".

Санчес також укотре виключив можливість своєї відставки або проведення дострокових виборів в Іспанії, анонсувавши переговори із меншими сепаратистськими партіями, за рахунок яких він зміг утворити уряд.

Стабільність іспанського уряду опинилась під загрозою після скандалу з витоком аудіозаписів, які, за твердженням опозиції, нібито доводять прагнення підірвати розслідування корупційних звинувачень проти самого Санчеса та його оточення.