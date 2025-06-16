Премьер Испании: пусть оппозиция попытается объявить мне вотум недоверия

Премьер-министр Испании Педро Санчес в понедельник призвал правую оппозицию вынести вотум недоверия его правительству меньшинства на фоне коррупционного скандала, который потряс его Социалистическую рабочую партию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Главная оппозиционная Народная партия Испании и ультраправая Vox требуют отставки Санчеса после того, как на прошлой неделе топ-чиновника социалистов Сантоса Сердана заподозрили во взяточничестве при якобы неправомерном заключении государственных контрактов.

Сердан не признал обвинений, но подал в отставку с партийных постов и из парламента Испании на время расследования.

После многочасового кризисного совещания с руководством Социалистической партии в штаб-квартире в Мадриде Санчес обратился к двум оппозиционным партиям, которые не имеют парламентского большинства.

"Они должны подать вотум недоверия и сказать парламенту и гражданам, какой модели страны они хотят для Испании", – заявил испанский премьер.

Защищая реакцию своей партии на коррупционный скандал последних дней, Санчес заявил, что его партия не будет "скрывать коррупцию, которая обнаруживается в наших рядах, какой бы болезненной она ни была".

Санчес также в очередной раз исключил возможность своей отставки или проведения досрочных выборов в Испании, анонсировав переговоры с меньшими сепаратистскими партиями, за счет которых он смог сформировать правительство.

Стабильность испанского правительства оказалась под угрозой после скандала с утечкой аудиозаписей, которые, по утверждению оппозиции, якобы доказывают стремление подорвать расследование коррупционных обвинений против самого Санчеса и его окружения.