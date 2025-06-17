Трамп закликав до негайної евакуації Тегерану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран не має отримати ядерну зброю і даремно відмовився домовлятися з ним, та закликав до "негайної евакуації Тегерану".

Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що Іран даремно не підписав угоду, яку він пропонував.

"Яка ганьба, яке марнування людських життів. Простіше кажучи, Іран не може мати ядерну зброю. Я це казав багато разів! Тегеран слід негайно евакуювати", – написав Трамп, не пояснюючи, з чим пов’язаний його заклик.

Як повідомляли, Трамп достроково залишив саміт G7, де планувалась зустріч із Зеленським, пояснивши це "зрозумілими причинами".

Згодом він накинувся зі звинуваченнями на президента Франції Емманюеля Макрона, що той неправильно зрозумів причину його від’їзду, і що це "щось набагато більше", ніж зусилля для деескалації на Близькому Сході.

В Ірані почали кроки для виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.