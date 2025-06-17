Трамп призвал к немедленной эвакуации Тегерана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не должен получить ядерное оружие и зря отказался договариваться с ним, и призвал к "немедленной эвакуации Тегерана".

Как сообщает "Европейская правда", такой пост он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что Иран зря не подписал соглашение, которое он предлагал.

"Какой позор, какая трата человеческих жизней. Проще говоря, Иран не может иметь ядерное оружие. Я это говорил много раз! Тегеран следует немедленно эвакуировать", – написал Трамп, не объясняя, с чем связан его призыв.

Как сообщалось, Трамп досрочно покинул саммит G7, где планировалась его встреча с Зеленским, объяснив это "понятными причинами".

Позже он набросился с обвинениями на президента Франции Эмманюэля Макрона, что тот неправильно понял причину его отъезда, и что это "нечто гораздо большее", чем усилия для деэскалации на Ближнем Востоке.

В Иране начали шаги для выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.