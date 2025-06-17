Іноземні дипломати відвідали знищений Росією дім у Соломʼянському районі Києва

Іноземний дипломатичний корпус у вівторок, 17 червня, відвідав місце удару Росії по багатоквартирному будинку в Соломʼянському районі столиці.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ, пише "Європейська правда".

За дорученням глави українського зовнішньополітичного відомства Андрія Сибіги, МЗС організувало відвідання іноземним дипкорпусом місця удару Росії по багатоквартирному будинку в Соломʼянському районі Києва, щоб іноземні дипломати на власні очі побачили наслідки брутального російського терору.

На заклик МЗС до зруйнованого будинку прибули представники понад 60 іноземних дипломатичних місій, акредитованих в Україні, з яких понад 50 – на рівні керівників дипустанов.

Керівників іноземних дипмісій на місце удару супроводив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Зазначимо, за останньою інформацією, у Києві внаслідок влучань у житлові квартали загинули щонайменше 14 осіб, майже сотня постраждали. Загиблі є також в Одесі.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Росія навмисно організувала атаку під час саміту "Групи семи" і це виглядає як сигнал про зневагу до США.

На масштабний обстріл відреагували посли Німеччини і Британії, також країн Балтії, а французький міністр закордонних справ порадив очільнику Кремля Владіміру Путіну спершу встановити мир в Україні, а потім вже братися за Близький Схід.