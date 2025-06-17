Иностранные дипломаты посетили уничтоженный Россией дом в Соломенском районе Киева

Иностранный дипломатический корпус во вторник, 17 июня, посетил место удара России по многоквартирному дому в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел, пишет "Европейская правда".

По поручению главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги, МИД организовал посещение иностранным дипкорпусом места удара России по многоквартирному дому в Соломенском районе Киева, чтобы иностранные дипломаты воочию увидели последствия грубого российского террора.

На призыв МИД к разрушенному дому прибыли представители более 60 иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, из которых более 50 – на уровне руководителей дипучреждений.

Руководителей иностранных дипмиссий на место удара сопровождал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Отметим, по последней информации, в Киеве в результате попаданий в жилые кварталы погибли по меньшей мере 14 человек, почти сотня пострадали. Погибшие есть также в Одессе.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Россия намеренно организовала атаку во время саммита "Группы семи", и это выглядит как сигнал о пренебрежении к США.

На масштабный обстрел отреагировали послы Германии и Великобритании, также стран Балтии, а французский министр иностранных дел посоветовал главе Кремля Владимиру Путину сначала установить мир в Украине, а потом уже браться за Ближний Восток.