Данія готова інвестувати більше в Гренландію – прем’єрка

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна готова інвестувати більше в Гренландію.

Про це вона заявила у вівторок, 17 червня, на спільній пресконференції зі своїми колегами з Гренландії, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У вівторок, 17 червня, Фредеріксен заявила, що Данія готова інвестувати більше в Гренландію і надати арктичному острову більші повноваження у зовнішній політиці.

"Ми готові інвестувати більше в розвиток гренландського суспільства", – сказала вона, вказавши на важливість розвитку критичної інфраструктури та бізнесу.

За її словами, це можуть бути порти, а може бути й "інший вид критичної інфраструктури, яка має оборонне і військове значення, але також може використовуватися, наприклад, у туризмі або видобутку сировини".

Нещодавно The Wall Street Journal повідомило, що Трамп наказав американським спецслужбам посилити збір розвідданих про арктичний острів. У зв’язку з цією публікацією уряд Данії викликав посла США для висловлення протесту.

Наприкінці травня Гренландія видала 30-річну ліцензію на видобуток корисних копалин дансько-французькій гірничодобувній компанії, яка хоче видобувати "місячну породу", що може стати екологічною альтернативою у виробництві алюмінію.

А міністерка з питань бізнесу та мінеральних ресурсів Гренландії Наая Натанеельсен попередила, що компанії з США та Європи повинні поспішити з інвестиціями в острів, інакше владі доведеться шукати допомоги в розробці своїх корисних копалин в інших країнах – зокрема, в Китаї.