Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна готова инвестировать больше в Гренландию.

Об этом она заявила во вторник, 17 июня, на совместной пресс-конференции со своими коллегами из Гренландии, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 17 июня, Фредериксен заявила, что Дания готова инвестировать больше в Гренландию и предоставить арктическом острову большие полномочия во внешней политике.

"Мы готовы инвестировать больше в развитие гренландского общества", – сказала она, указав на важность развития критической инфраструктуры и бизнеса.

По ее словам, это могут быть порты, а может быть и "другой вид критической инфраструктуры, которая имеет оборонное и военное значение, но также может использоваться, например, в туризме или добыче сырья".

Недавно The Wall Street Journal сообщило, что Трамп приказал американским спецслужбам усилить сбор разведданных об арктическом острове. В связи с этой публикацией правительство Дании вызвало посла США для выражения протеста.

В конце мая Гренландия выдала 30-летнюю лицензию на добычу полезных ископаемых датско-французской горнодобывающей компании, изъявившей желание добывать "лунную породу", которая может стать экологической альтернативой в производстве алюминия.

А министр по вопросам бизнеса и минеральных ресурсов Гренландии Наая Натанеельсен предупредила, что компании из США и Европы должны поспешить с инвестициями в остров, иначе властям придется искать помощи в разработке своих полезных ископаемых в других странах – в частности, в Китае.