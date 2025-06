Пума могла втекти на волю в Німеччині – поліція шукає тварину

Поліція німецької землі Саксонія-Ангальт розпочала операцію з пошуку великої тварини сімейства котячих після відео очевидця, на якому видно щось, схоже на пуму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Уперше тварину помітили ще 13 червня в районі міста Браунсбедра, а після цього місцева посадовиця побачила її біля штучного озера Гайзельтальзее, популярного місця для купання на півдні Саксонії-Ангальт, та виклала онлайн.

A large feline has apparently been sighted near Lake Geiseltal in Braunsbedra, close to Leipzig and Halle an der Saale, Germany. Police are monitoring the area extensively, and the public has been warned to immediately contact emergency services at 112 if the animal is seen, to… pic.twitter.com/b31JlDgVsI