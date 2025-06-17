Пума могла втекти на волю в Німеччині – поліція шукає тварину

Поліція німецької землі Саксонія-Ангальт розпочала операцію з пошуку великої тварини сімейства котячих після відео очевидця, на якому видно щось, схоже на пуму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Уперше тварину помітили ще 13 червня в районі міста Браунсбедра, а після цього місцева посадовиця побачила її біля штучного озера Гайзельтальзее, популярного місця для купання на півдні Саксонії-Ангальт, та виклала онлайн.

A large feline has apparently been sighted near Lake Geiseltal in Braunsbedra, close to Leipzig and Halle an der Saale, Germany. Police are monitoring the area extensively, and the public has been warned to immediately contact emergency services at 112 if the animal is seen, to… pic.twitter.com/b31JlDgVsI – IEN🇪🇺 (@BreakingIEN) June 16, 2025

З понеділка поліція попередила населення, що неподалік може перебувати велика тварина сімейства котячих – імовірно, пума, і що до неї в жодному разі не можна наближатись.

За інформацією місцевої влади, в останні дні поблизу озера Гайзельтальзее було знайдено розірване теля. Тіло тварини буде ретельно досліджене, щоб встановити, чи було воно вбите хижим звіром.

Представниця місцевої влади Сабіне Фаульстіх заявила DPA, що "з 80-відсотковою впевненістю це пума".

Як саме тварина могла опинитись на волі, невідомо. Оскільки в Німеччині пуми не водяться в дикій природі, вона могла втекти із зоопарку чи цирку, але про подібні випадки в останні дні не повідомлялось.

Інша версія – пуму утримували в неволі незаконно, зазначила Фаульстіх.

Нагадаємо, у 2023 році подібний інцидент викликав тривогу в місті Кляйнмахнов поблизу Берліна, де понад добу шукали левицю, що нібито втекла на волю, як показало відео із соцмереж.

Експертиза, однак, пізніше підтвердила, що це був дикий кабан.